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Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Оппозиционный политик Сергей Тихановский освобожден из колонии. Он уже выехал из страны. Об этом сообщает «Наша нива».

Источник: РИА "Новости"

Всего белорусские власти сегодня освободили 14 человек.

Издание отмечает, что решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Сегодня он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Тихановский был арестован в 2020 году, его обвинили в организации массовых беспорядков. Политик планировал принять участие в президентских выборах в том же году, но из-за задержания не смог подать документы в ЦИК. Вместо него баллотировалась его жена Светлана Тихановская. Победу на выборах одержал Александр Лукашенко.

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