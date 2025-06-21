Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Тихановский был арестован в 2020 году, его обвинили в организации массовых беспорядков. Политик планировал принять участие в президентских выборах в том же году, но из-за задержания не смог подать документы в ЦИК. Вместо него баллотировалась его жена Светлана Тихановская. Победу на выборах одержал Александр Лукашенко.