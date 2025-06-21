Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Всего белорусские власти сегодня освободили 14 человек.
Издание отмечает, что решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Сегодня он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.
Тихановский был арестован в 2020 году, его обвинили в организации массовых беспорядков. Политик планировал принять участие в президентских выборах в том же году, но из-за задержания не смог подать документы в ЦИК. Вместо него баллотировалась его жена Светлана Тихановская. Победу на выборах одержал Александр Лукашенко.