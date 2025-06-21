Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога

«Эти 14 человек сейчас на свободе», — написал он.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская утверждает в соцсети Х, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и она уже встретилась с ним за пределами страны.
Позднее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Тихановский и другие 13 бывших заключенных находятся в республике.
Сегодня Келлог прибыл в Белоруссию на встречу с президентом Александром Лукашенко. Глава государства принял его в Минске во Дворце Независимости.
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире и регионе, а также белорусско-американские отношения.
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.