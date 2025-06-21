Зеленский заявил о непростом положении украинских военных на Сумском направлении

Российские военные продвигаются в Сумской области. По словам Владимира Путина, там нужно создать буферную зону в 10−12 км, при этом Россия пока не планирует брать под контроль Сумы, но и не исключает такой возможности. В свою очередь, Владимир Зеленский отрицает активное продвижение российской армии, но признает, что его военные столкнулись с трудностями. При этом украинские депутаты уже обвинили властей и руководство ВСУ в отсутствии подготовки региона к обороне.