Букарский: платформа «За Молдову» — попытка создать национальное сопротивление

Да, кто-то боится, что единый блок будет легче запретить или не зарегистрировать. Но запретить можно любую слабую и одинокую партию. А блок — это уже серьезный проект. Любая попытка его запрета неизбежно вызовет международную реакцию. А режиму Санду это сейчас ни к чему.