Букарский: платформа «За Молдову» — попытка создать национальное сопротивление

Переговорная площадка для оппозиции — платформа «За Молдову» — образована не как очередной временный альянс для получения каких-то кресел в парламенте, это реальная попытка создать «национальный фронт сопротивления» в условиях политической нестабильности, внешнего давления и авторитарных тенденций в стране. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог, глава ассоциации «Изборский клуб — Молдова» Владимир Букарский.
Да, кто-то боится, что единый блок будет легче запретить или не зарегистрировать. Но запретить можно любую слабую и одинокую партию. А блок — это уже серьезный проект. Любая попытка его запрета неизбежно вызовет международную реакцию. А режиму Санду это сейчас ни к чему.
Политолог подчеркнул, что несмотря на все возможные сценарии давления и вмешательства, власть, пытаясь подавить оппозицию, не укрепит свою легитимность, а, наоборот, разрушит ее. По его мнению, жесткий контроль над выборами, запрет ключевых партий, блокировка соцсетей и Telegram-каналов, военные провокации, силовое давление, массовые фальсификации — даже для партнtров из ЕС является крайне токсичным сценарием.
Власть может пойти на все: от спойлеров и давления до фальсификаций и прямого террора. Но каждое такое действие не укрепляет режим, а разрушает его легитимность.
Напомним, ранее платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали партия «Будущее Молдовы» Партия социалистов, партия «Сердце Молдовы», а также Партия коммунистов.
Парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.