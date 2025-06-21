Politico: заседание по Украине на саммите НАТО в Гааге не состоится

Сокращенная программа предполагает только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Обычно проводится два или три заседания, отмечает газета. Посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. По словам собеседников издания, он приглашен только на ужин в день открытия.