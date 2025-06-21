Politico: заседание по Украине на саммите НАТО в Гааге не состоится

«Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую (президент США Дональд.— “Ъ”) Трамп не смог разрешить», — пишет издание. По итогам саммита не планируется длинное коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах альянса.
Сокращенная программа предполагает только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Обычно проводится два или три заседания, отмечает газета. Посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. По словам собеседников издания, он приглашен только на ужин в день открытия.
На саммите ожидается участие 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.