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Politico: заседание по Украине на саммите НАТО в Гааге не состоится

Программа саммита НАТО, который пройдет 24—25 июня в Гааге, сокращена. В частности, в нее не входит заседание Совета НАТО по Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую (президент США Дональд.— “Ъ”) Трамп не смог разрешить», — пишет издание. По итогам саммита не планируется длинное коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах альянса.

Сокращенная программа предполагает только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Обычно проводится два или три заседания, отмечает газета. Посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. По словам собеседников издания, он приглашен только на ужин в день открытия.

На саммите ожидается участие 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.

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