Заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа

Кроме того, он в прикрепленном к сообщению в соцсетях видео сказал, что поездку американской делегации в Минск (в нее, в частности, вошли Келлог, Коул и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Крис Смит) одобрил Трамп.