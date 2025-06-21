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Заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа

Американцы заявили, что по просьбе Трампа Беларусь освободила 14 заключенных.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на соцсети Джона Коула, заместителя спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.

По словам Коула, благодаря усилиям главы вашингтонской администрации, «сегодня из Беларуси были освобождены 14 заключенных».

Кроме того, он в прикрепленном к сообщению в соцсетях видео сказал, что поездку американской делегации в Минск (в нее, в частности, вошли Келлог, Коул и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Крис Смит) одобрил Трамп.

Коул также рассказал, что он ранее ездил в Беларусь, после чего Минск освободил находившегося под стражей американского гражданина Юрия Зенковича. В этот раз, продолжил заместитель Келлога, освобождены 14 заключенных — граждане различных стран.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».

Еще Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.

Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.

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