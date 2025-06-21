NYT: Хаменеи выбрал трех преемников на случай своего убийства

Источники телеканала утверждают, что урегулировать конфликт дипломатическим путем можно будет только в течение двух недель. Трамп публично заявил, что в течение этого времени примет решение, будут ли США вступать в конфликт. И американцы, и европейцы сходятся во мнении, что у Ирана не может быть ядерного оружия.