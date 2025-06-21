Новый список кандидатов в парламент Молдовы от PAS — один из приемов надувательства молдавского общества: Почему у спикера ИГоря Гросу сдали нервы и он набросился на журналистку за вполне корректный вопро

На что еще обратила внимание вспышка гнева Игоря Гросу, направленная на журналистку? PAS повторяет практику бежавшего из страны олигарха. В список уже включены люди, которые также поддерживали Влада Плахотнюка. И новая кандидатура, связанная с «Гражданским конгрессом», указывает не только на дефицит кадров, желающих работать с партией власти, но и на цинизм, с каким действуют «хорошие люди», оказавшиеся совсем не такими.