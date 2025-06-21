Почему у Игоря Гросу сдали нервы, и он набросился на журналистку?
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу всегда был мастером саморазоблачений. Но на днях он превзошел самого себя.
Ему пришлось извиниться перед журналисткой за вспышку гнева, которая последовала после обычного вопроса о кандидатуре в новый список, с помощью которого правящая партия намеревается повторить трюк с обманом избирателей. Реакция Гросу очень показательна, так как журналистка попала в самое больное место.
Представляете, партия, которая на выборах обещала привести во власть «хороших людей», меняет список. Это означает, что хорошие люди оказались вовсе не такими хорошими. А если быть точными, то ни на что — кроме самообогащения — не способными.
Попытка включить в список людей, которые могли бы хоть как-то поднять рейтинг PAS, — это саморазоблачение, самое явное признание неудач. И Игорь Гросу поэтому вспылил и набросился на журналистку. Но факт есть факт, команда PAS — лишь статисты в театре одного актера.
Любопытно, что эта группа отторгает любого, кто способен мыслить независимо и давать реалистичные оценки происходящему.
Так произошло с Олесей Стамате. Когда возник скандал из-за освобождения из тюрем закоренелых преступников, киллеров, PAS вместо того, чтобы признать очевидное — никто в партии, парламенте и правительстве не смог спрогнозировать последствий принимаемых решений, голосовали, не изучая вопроса, все свалили на Олесю Стамате. Фактически, попытались сделать ее изгоем, исключили из партии, требовали сдать депутатский мандат.
Эта история мести безликой, серой массы. И конфликта людей, живущих по принципу «ты начальник, я — дурак» («чего изволите»), с человеком, который привык иметь свое мнение.
На что еще обратила внимание вспышка гнева Игоря Гросу, направленная на журналистку? PAS повторяет практику бежавшего из страны олигарха. В список уже включены люди, которые также поддерживали Влада Плахотнюка. И новая кандидатура, связанная с «Гражданским конгрессом», указывает не только на дефицит кадров, желающих работать с партией власти, но и на цинизм, с каким действуют «хорошие люди», оказавшиеся совсем не такими.
Можно предположить, что новый список PAS теперь общество и оппоненты будут рассматривать с особым любопытством. И каждый предлагаемый персонаж «со стороны» будет новым доказательством несостоятельности PAS.
На несостоятельность правящей партии указывает и выдвижение в качестве новых членов Конституционного суда давно скомпрометировавших себя в глазах общества людей — Домнику Маноле и Сергея Литвиненко. Они нужны PAS для того, чтобы узаконить результаты парламентских выборов, в которых нынешняя партия собирается победить, судя по всему, мошеннически.
Вот поэтому нервы и сдают у Игоря Гросу: вместо честных, демократичных и справедливых выборов нам предлагают опять обман. И новый список PAS — один из приемов надувательства молдавского общества.
Вспышка гнева лидера правящей партии, кроме того, о чем было сказано, еще указывает на необходимость сменить самого Игоря Гросу. У руля партии должен находиться человек, умеющий себя контролировать, яркая личность, а не тот, кто преуспел лишь в искусстве саморазоблачений, стал мастером в этом уморительном деле.
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