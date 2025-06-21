Хуситы намерены атаковать американские суда в случае вступления США в ирано-израильский конфликт

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» будут атаковать американские суда и корабли в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
«Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал три цели израильской стороны в отношении Ирана. По его словам, это иранская ядерная и ракетные программы, а также ликвидация иранского командования. Он также отметил, что не верит в урегулирование конфликта дипломатическим путем.
По информации советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, с начала операции против Ирана ВВС Израиля вывели из строя более 200 иранских ракетных установок, авиация выполнила более 1 тыс. боевых вылетов.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». Вскоре Иран осуществил ответную атаку, после чего стороны продолжают обмениваться ударами. И в Иране, и в Израиле сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. -0-