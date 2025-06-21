Хуситы намерены атаковать американские суда в случае вступления США в ирано-израильский конфликт

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». Вскоре Иран осуществил ответную атаку, после чего стороны продолжают обмениваться ударами. И в Иране, и в Израиле сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. -0-