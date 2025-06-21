Захарова: Россия осуждает появление беспилотников ВСУ в небе Казахстана

Россия решительно осуждает появление над территорией Казахстана украинских беспилотников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ были зафиксированы 19 и 20 июня над территорией Западно-Казахстанской области. Предполагается, что беспилотники были запущены через казахстанскую территорию с целью захода на удары в России.
«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ», — подчеркнула Захарова, добавив, что этот факт еще раз показывает «беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве».
Она призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации и отреагировать на такие выходки должным образом. «А главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона», — отметила дипломат.