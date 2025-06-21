Пезешкиан: Иран готов к диалогу по атому без отказа от ядерной программы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран готов к диалогу для подтверждения мирного характера своей ядерной программы, но не намерен полностью отказываться от нее. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.
«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома», — сказал Масуд Пезешкиан, уточнив, что Иран не согласится на полное сворачивание своей ядерной программы.
Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран приветствует любой диалог или переговоры, но только с учетом уважения законных прав республики.
Президент Ирана также пригрозил Израилю еще более «сокрушительным и решительным» ответом на продолжающуюся агрессию.
Французский лидер Эммануэль Макрон после разговора с Масудом Пезешкианом заявил, что совместно с европейскими партнерами намерен ускорить переговоры с Ираном. «Я убежден, что существует путь, позволяющий выйти из войны и избежать еще большей угрозы. Чтобы достичь этого, мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — написал он в соцсети X.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Иран нанес ответный удар, после чего стороны продолжают атаковать друг друга. И в Иране, и в Израиле сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов. -0-