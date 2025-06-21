Пезешкиан: Иран готов к диалогу по атому без отказа от ядерной программы

Французский лидер Эммануэль Макрон после разговора с Масудом Пезешкианом заявил, что совместно с европейскими партнерами намерен ускорить переговоры с Ираном. «Я убежден, что существует путь, позволяющий выйти из войны и избежать еще большей угрозы. Чтобы достичь этого, мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — написал он в соцсети X.