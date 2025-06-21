Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские спасатели устранили последствия непогоды. В каких областях?

Сообщается, что из-за усиления ветра на территории Гродненской и Минской областей были зафиксированы случаи падения деревьев.

Белорусские спасатели помогли ликвидировать последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за усиления ветра на территории Гродненской и Минской областей были зафиксированы случаи падения деревьев.

В частности, в Гродненской области подразделения МЧС восемь раз выезжали на уборку упавших деревьев: в Островецком, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Зельвенском, Новогрудском районах, а также в Гродно. Отмечается, что пострадавших нет.

Кроме того, в Минской области сотрудники МЧС осуществляли работы по распиловке и уборке упавших деревьев в Солигорском, Пуховичском и Березинском районах.