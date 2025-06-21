Белорусские спасатели устранили последствия непогоды. В каких областях?

В частности, в Гродненской области подразделения МЧС восемь раз выезжали на уборку упавших деревьев: в Островецком, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Зельвенском, Новогрудском районах, а также в Гродно. Отмечается, что пострадавших нет.