Белорусские спасатели устранили последствия непогоды. В каких областях?

Белорусские спасатели помогли ликвидировать последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что из-за усиления ветра на территории Гродненской и Минской областей были зафиксированы случаи падения деревьев.
В частности, в Гродненской области подразделения МЧС восемь раз выезжали на уборку упавших деревьев: в Островецком, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Зельвенском, Новогрудском районах, а также в Гродно. Отмечается, что пострадавших нет.
Кроме того, в Минской области сотрудники МЧС осуществляли работы по распиловке и уборке упавших деревьев в Солигорском, Пуховичском и Березинском районах.