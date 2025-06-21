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В Гааге прошел организованный левыми партиями альтернативный саммит НАТО

Программа включала панельные дискуссии по вопросам роли НАТО в современных войнах, включая палестино-израильский конфликт.

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альтернативный саммит НАТО, который организовали нидерландские левые партии и антивоенные движения, прошел в Гааге, основной темой обсуждения стали альтернативы доминирующему в НАТО военному нарративу и пути деэскалации конфликтов в различных регионах, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, мероприятие собрало десятки участников из разных стран.

Программа включала панельные дискуссии по вопросам роли НАТО в современных войнах, включая палестино-израильский конфликт. Среди выступавших были представители нидерландских и европейских левых партий, активисты экологических и пацифистских движений, исследователи и общественные деятели.

«Мы пришли к ситуации, в которой Запад диктует нам, что делать, угрожая санкциями и другими способами наказания в случае неповиновения», — отметила в своем выступлении глава международной пропалестинской организации «Гаагская группа» Варша Гандикота-Неллутла. Она подчеркнула, что гражданское общество в различных государствах начинает осознавать недопустимость такого положения.

Организаторы заявили о намерении продолжить координацию действий на европейском уровне перед саммитом НАТО и другими международными встречами, где «судьба мира решается без участия гражданского общества».-0-

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