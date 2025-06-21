В Гааге прошел организованный левыми партиями альтернативный саммит НАТО

«Мы пришли к ситуации, в которой Запад диктует нам, что делать, угрожая санкциями и другими способами наказания в случае неповиновения», — отметила в своем выступлении глава международной пропалестинской организации «Гаагская группа» Варша Гандикота-Неллутла. Она подчеркнула, что гражданское общество в различных государствах начинает осознавать недопустимость такого положения.