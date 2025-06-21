Американка родила после смерти: как это повлияет на здоровье ребенка

В мире бывали случаи, когда умерших беременных женщин держали на аппаратах жизнеобеспечения, чтобы сохранить жизнь ребенка. Однако, как правило, такой метод применялся на поздних сроках беременности и всего на несколько недель, а Смит была всего лишь на третьем месяце. Поэтому врачам нужно было поддерживать ее тело на аппаратах еще несколько месяцев. В этой ситуации не исключено, что у ребенка будут проблемы со здоровьем.