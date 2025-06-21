«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всем, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу», — сказал он.
Додик добавил, что Зеленский также обязан признать историческую принадлежность некоторых украинских территорий России, которые были переданы Киеву. Президент отметил, что лидер киевского режима поверил пустым обещаниям западных политиков, которые не смогли сломить русский национальный государственный интерес в защите своего народа на этих территориях.
Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович призвал Владимира Зеленского сложить полномочия. Это произошло после выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025, глава киевского режима отреагировал на речь российского президента. В своём обращении он выразил мнение, что слова Кремля якобы свидетельствуют об отсутствии намерения завершить конфликт на территории Украины.