Захарова: РФ решительно осуждает пролёт десятков дронов ВСУ над Казахстаном

По её словам, опасный инцидент в очередной раз доказывает беспринципную «сущность неонацистской диктатуры в Киеве», так как руководству Украины всё равно на территориальную целостность других стран, в данном случае речь о Казахстане. Захарова напомнила, что при этом Владимир Зеленский постоянно твердит о нарушении некой целостности самой Украины.