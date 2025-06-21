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Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нацистских высказываниях

Около 20 политиков и культурных деятелей в Германии сочли слова Мерца о действиях Израиля в Иране похожими на высказывания члена СС Августа Хефнера.

Источник: Аргументы и факты

В Германии около 20 политиков и культурных деятелей подали в прокуратуру заявление на канцлера Фридриха Мерца из-за его высказываний о действиях Израиля в Иране, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет на Ближнем Востоке «грязную работу» за весь западный мир.

В заявлении немецкие политики и культурные деятели отметили, что его слова похожи на высказывания члена СС Августа Хефнера, который называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре. По мнению подписавшихся, подобные выступления Мерца противоречат законам Германии и Уставу ООН.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала слова Мерца об Израиле самыми страшными.

Немецкий журналист, лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт обвинила канцлера Германии в двойных стандартах и лицемерии.

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