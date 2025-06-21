Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нацистских высказываниях

В Германии около 20 политиков и культурных деятелей подали в прокуратуру заявление на канцлера Фридриха Мерца из-за его высказываний о действиях Израиля в Иране, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).
Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет на Ближнем Востоке «грязную работу» за весь западный мир.
В заявлении немецкие политики и культурные деятели отметили, что его слова похожи на высказывания члена СС Августа Хефнера, который называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре. По мнению подписавшихся, подобные выступления Мерца противоречат законам Германии и Уставу ООН.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала слова Мерца об Израиле самыми страшными.
Немецкий журналист, лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт обвинила канцлера Германии в двойных стандартах и лицемерии.