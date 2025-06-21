Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нацистских высказываниях

В заявлении немецкие политики и культурные деятели отметили, что его слова похожи на высказывания члена СС Августа Хефнера, который называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре. По мнению подписавшихся, подобные выступления Мерца противоречат законам Германии и Уставу ООН.