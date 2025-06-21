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Россия и Венесуэла создадут группу по борьбе с санкциями

Россия и Венесуэла создадут совместную рабочую группу для противодействия санкциям. Об этом сообщил РИА "Новости заместитель министра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо.

«Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — моё ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей», — заявил он РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

Первое заседание новой группы планируется провести в ближайшие месяцы. Её целью станет выработка стратегии и практических решений для нейтрализации последствий санкций. Встреча будет посвящена обмену исследовательскими данными, академическому взаимодействию, организации совместных мероприятий и согласованию позиций на международных площадках. Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на внешнее давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках встречи российского президента Владимира Путина с его коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры подписали документ, закрепляющий стратегическое партнёрство и сотрудничество. Такие договоры у России существуют только с Ираном и Северной Кореей.