Иран резко ответил Макрону про «ядерное обнуление»

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ», — заявил Пезешкиан в ходе переговоров с Макроном. Его слова передало агентство Tasnim.