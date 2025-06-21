"Пример грамотного огневого поражения: эксперт Куликовский дал оценку ударам России по украинскому заводу 21 июня

Важный момент — завод, по которому ударила Россия, в прошлом году произвел около 500 тысяч тонн нефтепродуктов. С их помощью прекрасно поддерживается военный потенциал Украины. Кстати, по заводу бьют уже который раз. Аслан Нахушев комментирует: «За 2022−2024 годы по нему всего прилетело 36 крылатых и баллистических ракет и до сотни “Гераней”. Мощность снизилась с 19 миллионов до 0,5 миллиона. Но это всё равно много, и его решили добить. Общая площадь завода — как город Газа в одноимённом секторе. Одного СБЧ в 1 килотонну хватило бы за глаза».