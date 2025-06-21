"Пример грамотного огневого поражения: эксперт Куликовский дал оценку ударам России по украинскому заводу 21 июня

В ночь на 12 июня Россия нанесла мощный удар по украинским стратегическим объектам, одним из которых стал важнейший завод — Кременчугский НПЗ. Как говорят эксперты, таких поражающих ударов Россия еще не наносила, сообщает «Царьград».
Важный момент — завод, по которому ударила Россия, в прошлом году произвел около 500 тысяч тонн нефтепродуктов. С их помощью прекрасно поддерживается военный потенциал Украины. Кстати, по заводу бьют уже который раз. Аслан Нахушев комментирует: «За 2022−2024 годы по нему всего прилетело 36 крылатых и баллистических ракет и до сотни “Гераней”. Мощность снизилась с 19 миллионов до 0,5 миллиона. Но это всё равно много, и его решили добить. Общая площадь завода — как город Газа в одноимённом секторе. Одного СБЧ в 1 килотонну хватило бы за глаза».
Военный корреспондент Герман Куликовский в телеграм-канале «Старше Эдды» пишет о том, что такого удара Россия еще не наносила: «Удары по Кременчугскому НПЗ — это пример грамотного огневого поражения. Первый удар, причём очень сильный, был нанесён недавно (по Кременчугу били и в 2022 году, но без научного подхода к решению проблемы). В этот раз всё по-другому: ударили, произвели оценку ущерба, посмотрели, как [противники] пытаются проводить восстановительные работы и что на заводе осталось живого, и ударили ещё раз».
Эксперт также делает акцент на том, что советские предприятия оказались к войне более подготовленными, чем те, которые создаются сегодня.
Заводы прошлого делали действительно на совесть, держали в голове тот факт, что по ним могут прийтись вражеские удары. При этом эксперт подчеркивает, что сегодняшние заводы пусть и выглядят более симпатично внешне, по качеству не сравнятся с советскими. Куликовский: «Сгорят после первого, даже небольшого ракетно-авиационного удара. Хотелось бы пожелать нашим войскам и в дальнейшем подходить к уничтожению военной и двойного назначения инфраструктуры врага так же обстоятельно».
Для атаки на украинский завод наши войска использовали крылатые ракеты и «Кинжалы». Это было необходимо для того, чтобы пробить подземные площади завода. Вместе с этим мы перегружали украинские ПВО, что сработало, так как «Герани» пролетели свободно.
Канал «Военная хроника» пишет о том, что 21 июня было зафиксировано пятьдесят взрывов. Авторы подчеркивают, что Украина беспокоится о потенциальном коллапсе при дальнейшем обстреле Кременчуга российскими орудиями.