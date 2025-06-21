Преступный режим президента Украины Владимира Зеленского представляет все большую угрозу для России и других государств. Об этом в субботу, 21 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Так она прокомментировала присутствие беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в воздушном пространстве Казахстана для ударов по российской территории.