Преступный режим президента Украины Владимира Зеленского представляет все большую угрозу для России и других государств. Об этом в субботу, 21 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Так она прокомментировала присутствие беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в воздушном пространстве Казахстана для ударов по российской территории.
— Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог, — высказалась Захарова.
Она подчеркнула, что ситуация с украинскими беспилотниками вновь доказывает «необходимость укрепления мер коллективной безопасности» в рамках Организации договора о коллективной безопасности.
Дипломат призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации со стороны украинского руководства, «должным образом» отреагировать на них и публично отдалиться от киевского режима и его западных партнеров, передает ТАСС.
20 июня в СМИ появилась информация о том, что беспилотник Banshee Jet 80, который принадлежит Великобритании и находится на вооружении у ВСУ, упал в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.