Зеленский ринулся готовить новую встречу с Трампом после обидного срыва

«Встреча с Трампом для нас очень важна, и мы действительно хотим обсудить не только давление на Россию, но и перспективы нового дыхания в дипломатическом треке. Прошлая попытка, к сожалению, сорвалась, но сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы это не повторилось», — приводит слова Зеленского украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).