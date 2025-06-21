Зажженную в Елоховском соборе Свечу памяти доставят в Курск

В России в преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, стартовала Международная мемориальная акция «Свеча памяти». В Москве, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, были зажжены Свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России.
Акция носит межконфессиональный характер. Свечи памяти были доставлены к Соборной мечети и Мемориальной синагоге, а также в парк Победы на Поклонной горе. Как сообщили «МК» в организации «Офицеры России», планируется, что 22 июня «Свеча памяти» будет доставлена в город воинской славы Курск, где пройдут памятные мероприятия.
Еще одна Свеча памяти будет доставлена в крепость-герой Брест в рамках Международного мотопробега Москва-Брест.
Как отметила зампред Госдумы Ирина Яровая, Елоховский собор выбран не случайно. Этот храм накануне Великой Отечественной войны подлежал сносу. Началась война, и этого не произошло. А первый молебен за Победу, во славу наших воинов и нашего Отечества прошел именно здесь, в соборе. «Сегодня, — сказала она, — наши ребята, защищая нашу Родину от неонацизма, являются примером подтверждения величайшего мужества в служении Отечеству».
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой отметил, что «история Великой Отечественной войны — это история подвигов, мужества и героизма наших дедов и прадедов во имя Победы».
«Европа же в годы Второй мировой войны, несмотря на свою напыщенность и развитую экономику, сдалась гитлеровской Германии за считанные дни и полностью капитулировала, а затем в составе фашистской коалиции напала на Советский Союз. — напомнил он. — …Мы знаем, чем завершилась война в прошлом столетии — наш народ одержал Великую Победу, разгромив врага в его логове, в Берлине. Безусловно, и сегодня борьба с нацизмом закончится только нашей победой».