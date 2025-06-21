Зажженную в Елоховском соборе Свечу памяти доставят в Курск

«Европа же в годы Второй мировой войны, несмотря на свою напыщенность и развитую экономику, сдалась гитлеровской Германии за считанные дни и полностью капитулировала, а затем в составе фашистской коалиции напала на Советский Союз. — напомнил он. — …Мы знаем, чем завершилась война в прошлом столетии — наш народ одержал Великую Победу, разгромив врага в его логове, в Берлине. Безусловно, и сегодня борьба с нацизмом закончится только нашей победой».