Эйсмонт: Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе Трампа

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила, что Александр Лукашенко помиловал 14 человек, в том числе Сергея Тихановского, по просьбе президента США Дональда Трампа.
«Да, президентом принято решение о помиловании четырнадцати осужденных», — передает ТАСС слова Эйсмонт.
Она уточнила, что в списке были несколько белорусов, а также два гражданина Японии, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
Эйсмонт подчеркнула, что эти лица были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.
Говоря о помиловании Сергея Тихановского пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что решение о его освобождении было принято «исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».
Ранее сообщалось, что Сергей Тихановский прибыл в Литву и встретился со своей супругой экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Напомним, что сегодня в Минске спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог провел переговоры с Александром Лукашенко.