В Германии подали уголовный иск против канцлера Мерца за поддержку действий Израиля

Группа известных немецких общественных деятелей, включая певца Дитера Халлерфордена, бывшего депутата Бундестага Дитера Дема и публициста Патрика Бааба, подала уголовный иск против канцлера Олафа Мерца. Поводом стали его заявления в поддержку действий Израиля против Ирана, сообщает Berliner Zeitung.
Истцы направили обращения в генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина, обвиняя Мерца в нарушении статьи 80a Уголовного кодекса Германии («Подстрекательство к агрессии»). Особые претензии вызвала фраза канцлера: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».
По мнению заявителей, это выражение отсылает к нацистской риторике — аналогичные формулировки использовались для оправдания массовых расстрелов в Бабьем Яру в 1942 году.
Критики также оспаривают утверждения Мерца о срыве создания иранской ядерной бомбы, ссылаясь на данные американских спецслужб, которые якобы опровергают эту информацию. Они подчеркивают, что подобные заявления звучат от израильского руководства более 20 лет.
Эксперты отмечают, что иск вряд ли приведет к уголовному преследованию канцлера, но отражает растущие разногласия в немецком обществе по вопросу ближневосточной политики. В окружении Мерца пока не прокомментировали ситуацию.
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