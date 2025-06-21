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Захарова: Режим Зеленского угрожает не только России, но и другим странам

МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на провокации Киева.

Источник: Комсомольская правда

Режим Владимира Зеленского представляет серьёзную угрозу не только для России, но и для других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав пролёт нескольких десятков БПЛА над территорией Казахстана 19 и 20 июня.

«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьёзную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — сказала Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает такие действия в отношении своего союзника — Казахстана. Захарова также призвала профильные международные организации обратить внимание на эти провокации и адекватно отреагировать.

По словам официального представителя МИД РФ, инцидент в Казахстане наглядно подтверждает необходимость усиления мер коллективной безопасности.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Марии Захаровой о том, что Украина отказывалась принимать тела погибших не только из-за финансовых причин. Она подчеркнула, что главным фактором была идеология Киева.

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