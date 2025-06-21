МИД РФ решительно осуждает полет украинских БПЛА над Казахстаном

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки», — говорится в заявлении.
Захарова указала на необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ. В дипломатическом ведомстве предполагают, что полеты над Казахстаном были совершены с целью дальнейших ударов по России.
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