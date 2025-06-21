Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского

«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми (у пары сын и дочь. — РБК). Случилось то, о чем наша семья мечтала эти пять лет и ради чего мы все работали с момента его задержания», — отметила Тихановская. Она поблагодарила за это Трампа, его спецпредставителя Кита Келлога, который посетил в это же время Белоруссию, Госдеп и др.