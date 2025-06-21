Президент Республики Сербской Милорад Додик на полях ПМЭФ высказался о ситуации вокруг Украины. В интервью ТАСС он заявил, что Владимиру Зеленскому пора признать провал своей политики.
«Зеленский уже понимает, что проиграл во всем, что задумывал. Он причинил огромное зло своему народу», — сказал Додик. Политик подчеркнул, что украинские территории исторически принадлежали России и были переданы Украине при известных обстоятельствах.
По мнению Додика, украинский лидер поверил пустым обещаниям Запада: «Ему хлопали по плечу, но сломить Россию не удалось. Русские защищали свои национальные интересы на этих землях». Он напомнил слова Бисмарка о необходимости стравливания Украины и России для контроля над Евразией.
Додик отметил мирные усилия Владимира Путина: «Президент России долго пытался избежать войны. Сегодня он вновь сказал, что русские и украинцы — один народ». Сербский лидер назвал Путина «государственным деятелем мира», подчеркнув неизбежность российской победы.
Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах урегулирования конфликта. Додик фактически озвучил позицию, разделяемую многими политиками, скептически оценивающими перспективы Украины в текущем противостоянии.
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