Президент Республики Сербской заявил, что Зеленский понимает свое поражение

По мнению Додика, украинский лидер поверил пустым обещаниям Запада: «Ему хлопали по плечу, но сломить Россию не удалось. Русские защищали свои национальные интересы на этих землях». Он напомнил слова Бисмарка о необходимости стравливания Украины и России для контроля над Евразией.