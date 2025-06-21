Politico: на саммите НАТО в Гааге не будет заседания совета по Украине

В публикации отмечается, что пока нет ясности насчет участия в саммите Владимира Зеленского. А после внезапного отъезда президента США Дональда Трампа с саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде было решено сократить повестку, так как организаторы не заинтересованы в усилении внимания к ситуации, которую не смог разрешить американский лидер.