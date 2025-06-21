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Politico: на саммите НАТО в Гааге не будет заседания совета по Украине

Организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить повестку, отказавшись от заседания по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине, передает Politico.

В публикации отмечается, что пока нет ясности насчет участия в саммите Владимира Зеленского. А после внезапного отъезда президента США Дональда Трампа с саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде было решено сократить повестку, так как организаторы не заинтересованы в усилении внимания к ситуации, которую не смог разрешить американский лидер.

Предполагается, что сокращенный график позволит провести лишь два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета.

Саммит НАТО в Гааге пройдет 24−25 июня. Ранее сообщалось, что у Зеленского нет уверенности по поводу его присутствия на нем.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского на полях саммита G7 сорвалась из-за отъезда президента США. Трамп заявил, что покинул саммит из-за чего-то более серьезного, чем ситуация с Ираном и Израилем.

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