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Переговоры США и Ирана в Стамбуле сорвались по неожиданной причине

Во время саммита G7 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу провести переговоры с Ираном в Стамбуле.

Во время саммита G7 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу провести переговоры с Ираном в Стамбуле. Американский лидер согласился и был готов лично приехать на встречу, сообщает Axios.

Однако турецкой стороне не удалось согласовать переговоры с Тегераном. Иранские представители попытались получить одобрение верховного лидера Али Хаменеи, но не смогли с ним связаться.

По данным источников, Хаменеи полностью изолировался из-за угрозы израильских ударов и оборвал внешние коммуникации. В результате до него не дозвонились и запланированная встреча была отменена.

Ранее сообщалось, что Хаменеи подготовил трех преемников на случай своей гибели.

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