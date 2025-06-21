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Reuters: США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 на остров Гуам в Тихом океане на фоне конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Источник: U.S. Air Force

При этом, как подчеркивает агентство, неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с напряженностью на Ближнем Востоке. Источники агентства отказались сообщить какие-либо дополнительные подробности. Один из собеседников сказал, что пока не было отдано приказов о переброске B-2 за пределы Гуама. Они не сказали, сколько именно бомбардировщиков было дислоцировано.

Президент США Дональд Трамп изучает возможность провести атаку на объекты иранской ядерной программы. В субботу он, как ожидается, проведет очередное заседание со своей командой по национальной безопасности, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Бомбардировщик B-2 может быть оснащен американской авиабомбой GBU-57, предназначенной для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. Именно этот снаряд, по мнению экспертов, может быть использован для нанесения удара по ядерному объекту в Фордо, который расположен на глубине около 90 метров.

Пентагон отказался прокомментировать ТАСС информацию о переброске бомбардировщиков.

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