Reuters: США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2

При этом, как подчеркивает агентство, неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с напряженностью на Ближнем Востоке. Источники агентства отказались сообщить какие-либо дополнительные подробности. Один из собеседников сказал, что пока не было отдано приказов о переброске B-2 за пределы Гуама. Они не сказали, сколько именно бомбардировщиков было дислоцировано.
Президент США Дональд Трамп изучает возможность провести атаку на объекты иранской ядерной программы. В субботу он, как ожидается, проведет очередное заседание со своей командой по национальной безопасности, на котором будет рассматриваться этот вопрос.
Бомбардировщик B-2 может быть оснащен американской авиабомбой GBU-57, предназначенной для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. Именно этот снаряд, по мнению экспертов, может быть использован для нанесения удара по ядерному объекту в Фордо, который расположен на глубине около 90 метров.
Пентагон отказался прокомментировать ТАСС информацию о переброске бомбардировщиков.