Reuters: США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2

При этом, как подчеркивает агентство, неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с напряженностью на Ближнем Востоке. Источники агентства отказались сообщить какие-либо дополнительные подробности. Один из собеседников сказал, что пока не было отдано приказов о переброске B-2 за пределы Гуама. Они не сказали, сколько именно бомбардировщиков было дислоцировано.