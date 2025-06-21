Люди при звонке в Иран услышали пугающее роботизированное сообщение

По данным CNN, некоторые люди, пытавшиеся в последние дни дозвониться в Иран своим родственникам и знакомым, услышали загадочный роботизированный голос.
«Привет, и спасибо, что нашли время послушать», — говорит голос.
«Жизнь полна неожиданных сюрпризов, и эти сюрпризы иногда могут приносить радость, а иногда они бросают нам вызов», — продолжает голос.
Следом он предлагает найти в себе силы, чтобы преодолеть эти трудности.
В целом сообщение длится около 90 секунд. В конце голос предлагает слушателю закрыть глаза и представить себя в месте, которое приносить «мир и счастье».
Несмотря на умиротворяющие слова, некоторых людей это сообщение испугало.
Специалисты отмечают, что такие сообщения слышали те, кто звонил на мобильные телефоны Ирана. При звонках на стационарные номера никаких сообщений не было.
Первоначально многие решили, что это результат кибератаки Израиля. Но специалисты предполагают, что это вызвано мерами, введенными иранским правительством по ограничению телекоммуникации и интернета после начала острой фазы конфликта с Израилем.
Между тем, эксперт по телекоммуникациям из Великобритании, прослушавший запись сообщения, сообщил CNN, что «вызов, по всей видимости, перехвачен после второго гудка, что крайне необычно и вызывает глубокую обеспокоенность». По его словам, это означает помехи на уровне сети — задолго до того, как будет установлено надлежащее соединение.
Официально ни Израиль, ни Иран не сделали публичных заявлений по поводу появления этих сообщений при звонках.