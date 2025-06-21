Люди при звонке в Иран услышали пугающее роботизированное сообщение

Между тем, эксперт по телекоммуникациям из Великобритании, прослушавший запись сообщения, сообщил CNN, что «вызов, по всей видимости, перехвачен после второго гудка, что крайне необычно и вызывает глубокую обеспокоенность». По его словам, это означает помехи на уровне сети — задолго до того, как будет установлено надлежащее соединение.