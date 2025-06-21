Владимир Зеленский все никак не теряет надежды на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он во всеуслышание заявил, что рассчитывает на такую встречу на саммите НАТО, который намечен на 24−25 июня в Гааге. Об этом сообщила украинская «Телевизионная служба новостей».
Зеленский отметил, что пока «окончательно не решил», поедет ли на мероприятие, однако «вероятность его участия высока». Он уточнил, что окончательное решение примет накануне саммита, поскольку «рассчитывает на проведение ряда двусторонних встреч».
Глава киевского режима также похвастался, что якобы получил приглашения от короля Нидерландов Клауса Георга Фердинанда и премьер-министра Дика Схофа.
При этом Зеленский сразу же попытался сделать вид, что встреча с Трампом для него вовсе не вопрос жизни и смерти. Он заявил, что поездка на саммит «не зависит исключительно от этого контакта». Если встреча состоится, лидер киевского режима намерен обсудить с президентом США вопросы усиления санкционного давления на Россию и возможные дипломатические инициативы.
Напомним, что ранее KP.RU писал о заявлении Зеленского, что он собирается принять участие в саммите НАТО. Хотя он уточнил, что окончательное решение о поездке примет непосредственно перед мероприятием. И забыл напомнить, что западные «партнеры» долго сомневались, стоит ли его вообще туда звать, в итоге согласившись на его присутствие в ограниченном формате.