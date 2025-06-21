Напомним, что ранее KP.RU писал о заявлении Зеленского, что он собирается принять участие в саммите НАТО. Хотя он уточнил, что окончательное решение о поездке примет непосредственно перед мероприятием. И забыл напомнить, что западные «партнеры» долго сомневались, стоит ли его вообще туда звать, в итоге согласившись на его присутствие в ограниченном формате.