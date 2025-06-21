Силовики РФ узнали пароли командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении

Тот же источник уточнил, что военные медики и волонтёры, обеспечивающие штурмовые подразделения ВСУ на Сумском направлении, жалуются в соцсетях на отсутствие возможности купить в украинских аптеках сильнодействующее обезболивающее налбуфин. По его словам, препарат сейчас отпускается исключительно по рецепту, что создаёт сложности для его приобретения даже военврачами.