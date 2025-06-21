«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991???, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко», — рассказал собеседник агентства.
Тот же источник уточнил, что военные медики и волонтёры, обеспечивающие штурмовые подразделения ВСУ на Сумском направлении, жалуются в соцсетях на отсутствие возможности купить в украинских аптеках сильнодействующее обезболивающее налбуфин. По его словам, препарат сейчас отпускается исключительно по рецепту, что создаёт сложности для его приобретения даже военврачами.
Ранее Life.ru сообщал, что в ряде украинских регионов, включая Киев, Львов и Ровно, наблюдаются серьёзные перебои с интернет-соединением. Причиной масштабного сбоя стали кибератаки, которым подверглись более двадцати украинских хостинг-провайдеров. Ответственность за эти атаки предположительно несут пророссийские хакерские группировки KillNet, UserSec и Beregini.