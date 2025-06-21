Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, сообщил телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы республики Натальи Эйсмонт.
— Президентом принято решение о помиловании 14-ти осужденных. Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки, — сказала она.
Уточняется, что в основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В числе помилованных есть и несколько белорусов.
Сообщается, что это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность.
— Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи, — сказала Наталья Эйсмонт.
Мы писали, что президент Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».
Также Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Еще Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Рассказали, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.