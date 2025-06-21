Медведев заявил, что Иран не отступит от ядерной программы

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя сообщения об израильских ударах по Ирану, заявил, что его ранее высказанные опасения о риске ядерного конфликта имеют под собой основания. По его словам, угроза такого конфликта реальна, но крайне нежелательна. Медведев отметил, что его часто критикуют за якобы раздувание «ядерной истерии», однако он настаивает, что подобные предупреждения не лишены смысла, так как ядерный конфликт может наступить быстро. Он также указал, что ближневосточный конфликт способен перерасти в глобальную проблему, добавив, что об этом неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп. При этом, как считает Медведев, обострение между Израилем и Ираном не наносит ущерба интересам России.