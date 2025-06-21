Как большая любительница Украины и войны, которую она считает более безопасной, чем мир, Фредериксен может направить своего будущего ослика на нужды ВСУ, где ранее заявляли, что эти сильные парнокопытные станут отличной альтернативой автомобилям, которые для украинской армии являются «невиданной роскошью».