Символ десятилетней работы: Премьеру Дании подарили картонного осла

Щедрый жест коллег выразился в виде картонного изображения животного, которое служит залогом для приобретения настоящего парнокопытного. Фредериксен сможет обменять его, как талон, на живого осла, когда закончит политическую карьеру.
Предполагается, что верный четвероногий спутник составит компанию Фредериксен на острове Мён в Балтийском море, где она планирует поселиться после ухода с поста премьера.
Как большая любительница Украины и войны, которую она считает более безопасной, чем мир, Фредериксен может направить своего будущего ослика на нужды ВСУ, где ранее заявляли, что эти сильные парнокопытные станут отличной альтернативой автомобилям, которые для украинской армии являются «невиданной роскошью».