Дожди закончатся? Какой будет погода в Беларуси с 23 по 29 июня

О том, какая погода ждет белорусов на грядущей неделе с 23 по 29 июня, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.
В понедельник, 23 июня, днем по западу, во вторник, 24 июня, в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, большая вероятность гроз. Ветер временами порывистый. В дневные часы в понедельник синоптики обещают температуру от 17 до 25 градусов тепла, во вторник — от 13 градусов по северо-западу страны до 22 градусов выше нуля по юго-западу.
В середине недели на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью в среду в Беларуси температура составит от 10 до 16 градусов выше нуля, днем от 14 градусов в Гомеле до 20 градусов тепла в Бресте.
В начале второй половины недели существенных дождей синоптики не прогнозируют. Днем в четверг, 26 июня, температура составит от 18 градусов по северо-востоку до 25 градусов тепла по юго-западу, в пятницу — от 18 до 23 градусов выше нуля.
В выходные дни в стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается туман. В середине дня в субботу температура составит от 17 градусов по востоку до 25 градусов выше нуля по западу, в воскресенье ожидается до 27 градусов тепла.