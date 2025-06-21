Дожди закончатся? Какой будет погода в Беларуси с 23 по 29 июня

В понедельник, 23 июня, днем по западу, во вторник, 24 июня, в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, большая вероятность гроз. Ветер временами порывистый. В дневные часы в понедельник синоптики обещают температуру от 17 до 25 градусов тепла, во вторник — от 13 градусов по северо-западу страны до 22 градусов выше нуля по юго-западу.