Манифестации против войн и перевооружения прошли в Риме

Как передает корреспондент агентства, одно шествие было организовано Союзом базовых профсоюзов и несколькими молодежными организациями и прошло по центральному проспекту Императорских форумов. Вторая манифестация была организована лидером «Движения “5 звезд”, бывшим премьер-министром Джузеппе Конте и другими оппозиционными партиями, она завершилась под стенами Колизея. По словам организаторов, акцию протеста поддержали почти 500 различных общественных и культурных организаций и ассоциаций.