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Манифестации против войн и перевооружения прошли в Риме

Участники шествий выходили с лозунгами «Против войны и перевооружения», «Мы не хотим платить за ваши войны». Выступавшие на шествиях говорили о «лжи об Украине и Палестине» и призывали остановить «геноцид палестинцев».

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Рима прошли два крупных шествия в знак протеста против перевооружения Европы и экономики войны, сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, одно шествие было организовано Союзом базовых профсоюзов и несколькими молодежными организациями и прошло по центральному проспекту Императорских форумов. Вторая манифестация была организована лидером «Движения “5 звезд”, бывшим премьер-министром Джузеппе Конте и другими оппозиционными партиями, она завершилась под стенами Колизея. По словам организаторов, акцию протеста поддержали почти 500 различных общественных и культурных организаций и ассоциаций.

Участники шествий выходили с лозунгами «Против войны и перевооружения», «Мы не хотим платить за ваши войны». Выступавшие на шествиях говорили о «лжи об Украине и Палестине» и призывали остановить «геноцид палестинцев».

Отмечается, что обе акции носили выраженный антиправительственный характер. Демонстранты обвиняли руководство Италии и ЕС в содействии войнам. -0-