Катар заявил о работе над урегулированием ирано-израильского конфликта

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между всеми сторонами с целью урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщает ТАСС.
Как говорится в заявлении катарского МИД, на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле премьер-министр Катара отметил, что Доха вместе с партнерами активно работает над восстановлением диалога между всеми сторонами для решения спорных вопросов и укрепления безопасности в регионе и мире. Он также подчеркнул, что Катар осуждает агрессию Израиля в отношении Ирана, считая ее серьезным нарушением норм международного права.
Ранее советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха намерена продолжать взаимодействовать с Ираном и Израилем для разрешения конфликта между ними. По его словам, Катар также работает над урегулированием кризиса совместно с партнерами, включая США. -0-