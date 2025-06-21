Катар заявил о работе над урегулированием ирано-израильского конфликта

Как говорится в заявлении катарского МИД, на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле премьер-министр Катара отметил, что Доха вместе с партнерами активно работает над восстановлением диалога между всеми сторонами для решения спорных вопросов и укрепления безопасности в регионе и мире. Он также подчеркнул, что Катар осуждает агрессию Израиля в отношении Ирана, считая ее серьезным нарушением норм международного права.