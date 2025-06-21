Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов. Эйсмонт рассказала подробности

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и спецпосланника Президента США Кита Келлога длились шесть с половиной часов. Подробности в комментарии изданию The New York Times рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем», — сообщает издание со ссылкой на Наталью Эйсмонт.
Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США Китом Келлогом.
Как сообщалось БЕЛТА, разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.
В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — отметил глава государства.
«Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. «Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — сказал он.
В ответ на это Александр Лукашенко подчеркнул: «Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».-0-
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