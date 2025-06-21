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Экс-советник главы Пентагона: Киев может лишиться помощи США из-за ситуации на Ближнем Востоке

По его словам, США, скорее всего, больше не смогут поставлять Украине ракеты Patriot, поскольку они понадобятся самим американцам для защиты своих военных в случае эскалации конфликта с Ираном.

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может лишиться военной помощи США из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. сообщает РИА Новости.

«Из-за этой войны поддерживать Украину станет сложнее, если вообще будет возможно… Мы поставляли украинцам больше артиллерийских снарядов в месяц, чем могли производить, поэтому наши запасы сократились до минимума», — отметил он.

По его словам, США, скорее всего, больше не смогут поставлять Украине ракеты Patriot, поскольку они понадобятся самим американцам для защиты своих военных в случае эскалации конфликта с Ираном.

Как указывает агентство, ранее Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тыс. ракет, предназначавшихся ВСУ. Кроме того, по информации газеты The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке, при этом изначально их планировалось передать Украине. -0-

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