Экс-советник главы Пентагона: Киев может лишиться помощи США из-за ситуации на Ближнем Востоке

Как указывает агентство, ранее Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тыс. ракет, предназначавшихся ВСУ. Кроме того, по информации газеты The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке, при этом изначально их планировалось передать Украине. -0-