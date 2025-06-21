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Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных

«В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность», — отметила Наталья Эйсмонт, слова которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных. Эту информацию озвучила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что это была просьба Президента США.

«В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность», — отметила Наталья Эйсмонт, слова которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — заявила пресс-секретарь. -0-

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