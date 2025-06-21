Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных

«В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность», — отметила Наталья Эйсмонт, слова которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».