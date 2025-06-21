«Риторика нацистов»: Мерца обвинили в подстрекательстве к агрессии

Поводом для обращения в Генпрокуратуру Германии и прокуратуру Берлина стали слова Мерца: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Заявители считают эту фразу недопустимой и приравнивают её к подстрекательству к агрессии, что может подпадать под статью Уголовного кодекса ФРГ. Кроме того, они указывают на противоречие высказывания с принципами мирной внешней политики, закреплёнными в немецкой конституции.