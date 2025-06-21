«Риторика нацистов»: Мерца обвинили в подстрекательстве к агрессии

Около двух десятков известных граждан Германии, включая политиков, артистов и общественных деятелей, подали уголовную жалобу против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив его в разжигании агрессии из-за высказывания в поддержку действий Израиля против Ирана. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Поводом для обращения в Генпрокуратуру Германии и прокуратуру Берлина стали слова Мерца: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Заявители считают эту фразу недопустимой и приравнивают её к подстрекательству к агрессии, что может подпадать под статью Уголовного кодекса ФРГ. Кроме того, они указывают на противоречие высказывания с принципами мирной внешней политики, закреплёнными в немецкой конституции.
Авторы жалобы также раскритиковали ссылку Мерца на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о предотвращении создания иранской ядерной бомбы, напомнив, что американские спецслужбы ранее опровергали подобные утверждения.
Отдельное возмущение вызвало использование фразы «грязная работа», которую, по словам заявителей, применял в 1942 году офицер СС Август Хефнер в описании массовых расстрелов в Бабьем Яру. Они расценили это как недопустимое приближение к нацистской риторике.
Ранее KP.RU сообщал, что депутат бундестага Маттиас Моосдорф считает, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и Фридрихом Мерцем не имеет смысла, поскольку Германия не играет самостоятельной роли в решении ключевых мировых вопросов. Он подчеркнул, что реальные договоренности могут быть достигнуты только в формате Москва — Вашингтон, а Европа, по его мнению, отстранена от принятия стратегических решений.