В Минске объяснили, почему освободили Тихановского

Напомним, Сергей Тихановский, приговорённый к 18 годам лишения свободы за препятствование деятельности ЦИК и организацию массовых беспорядков, был освобождён из колонии. Супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и основатель проекта «Страна для жизни» в 2020 году пытался участвовать в президентских выборах, но ЦИК не допустила его к регистрации. По официальным итогам голосования Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов, тогда как Светлана Тихановская, набравшая 10,1%, отказалась признавать результаты выборов.