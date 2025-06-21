В Минске объяснили, почему освободили Тихановского

Она сообщила, что президентом было принято решение о помиловании четырнадцати осуждённых, и это стало результатом просьбы президента Соединённых Штатов Америки. Среди них иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
«В списке и несколько белорусов. Это лица, осуждённые за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она ТАСС.
Напомним, Сергей Тихановский, приговорённый к 18 годам лишения свободы за препятствование деятельности ЦИК и организацию массовых беспорядков, был освобождён из колонии. Супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и основатель проекта «Страна для жизни» в 2020 году пытался участвовать в президентских выборах, но ЦИК не допустила его к регистрации. По официальным итогам голосования Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов, тогда как Светлана Тихановская, набравшая 10,1%, отказалась признавать результаты выборов.