В США поставили Трампу ультиматум из-за Украины

Вопрос будущего Украины в НАТО уже вызвал разногласия между США и европейскими союзниками накануне саммита в Гааге, который пройдет 24−25 июня. Генсек альянса Марк Рютте ранее выражал обеспокоенность тем, что позиции Трампа и Зеленского по этому вопросу могут осложнить работу встречи, а статус участия Украины в саммите до сих пор не определен.