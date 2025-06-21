Эйсмонт: переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов

Подробности белорусско-американских переговоров во Дворце Независимости раскрыла пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что о подробностях переговоров в Минске Наталья Эйсмонт рассказала «Нью-Йорк Таймс»:
«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем».
Напомним, что в Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и специального посланника президента США по Украине Кита Келлога. Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Мы также рассказывали, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа. Ранее же Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.