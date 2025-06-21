Эйсмонт: переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов

Напомним, что в Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и специального посланника президента США по Украине Кита Келлога. Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.