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Bloomberg: ЕС считает требования США по торговым пошлинам невыполнимыми

Европейский союз (ЕС) оценивает требования США, выдвинутые в ходе торговых переговоров по пошлинам, как несбалансированные и частично невыполнимые. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с процессом переговоров.

Источник: Life.ru

«Источники указали, что среди требований Вашингтона находятся меры, касающиеся квот на экспорт рыбы. В ЕС считают их несовместимыми с правилами Всемирной торговой организации. Также речь идёт о невзаимных мерах по пошлинам», — говорится в сообщении.

Кроме того, существует ряд требований в области экономической безопасности. Эти предложения также представляются чиновникам ЕС нереалистичными. Сообщают, что даже в случае достижения соглашения часть американских пошлин останется действующей.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов на импорт из нескольких стран. Нововведение не коснулось России. Позже Трамп всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран. Он объяснил это тем, что начались паника и мрачные настроения среди населения. Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Евросоюза ответить на американские пошлины, используя все доступные инструменты.

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