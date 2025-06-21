Bloomberg: ЕС считает требования США по торговым пошлинам невыполнимыми

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит систему торговых тарифов на импорт из нескольких стран. Нововведение не коснулось России. Позже Трамп всё же «сдал назад», объявив о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран. Он объяснил это тем, что начались паника и мрачные настроения среди населения. Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Евросоюза ответить на американские пошлины, используя все доступные инструменты.