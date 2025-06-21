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CNN: Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет из-за смены тактики

Представитель иранских властей заявил, что Тегеран сменил «подход, перейдя от количества к качеству».

Источник: Аргументы и факты

Иран сократил количество ракет, запускаемых по Израилю, из-за смены тактики использования таких вооружений, передает CNN.

По словам высокопоставленного представителя иранских властей, «Иран изменил подход, перейдя от количества к качеству». Он отметил, что вместо запуска большого количества ракет Тегеран использует более современные высокоточные ракеты против важных военных центров и центров обеспечения безопасности.

Собеседник добавил, что иранские ракеты легко проходят через ПРО Израиля.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал «дырявым зонтиком» систему ПВО Израиля.

Сообщалось, что США разместили в Средиземном море пять ракетных эсминцев с системами ПРО.