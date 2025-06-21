CNN: Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет из-за смены тактики

По словам высокопоставленного представителя иранских властей, «Иран изменил подход, перейдя от количества к качеству». Он отметил, что вместо запуска большого количества ракет Тегеран использует более современные высокоточные ракеты против важных военных центров и центров обеспечения безопасности.